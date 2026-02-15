L'ultra-dépendance d'Auxerre à Lassine Sinayoko

Plus fort qu’Haaland. Impliqué sur les trois buts inscrits par Auxerre sur la pelouse de Metz ce dimanche (1-3), Lassine Sinayoko s’est une nouvelle fois montré décisif pour son équipe , une habitude récurrente cette saison pour l’international malien.

59% - Part d'implication directe dans les buts de son équipe dans le Top 5 européen cette saison : 🥇Lassine Sinayoko (59% des buts d’Auxerre – 10/17) 🥈Vedat Muriqi (57% des buts de Majorque – 16/28) 🥉Erling Haaland (52% des buts de Manchester City – 28/54) Indispensable. pic.twitter.com/DWK00vriMu…

LB pour SOFOOT.com