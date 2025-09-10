Un supporter d'Oviedo placé en garde à vue pour comportement raciste envers Mbappé
Il va bien falloir qu’on avance un jour.
Un supporter d’Ovideo a été placé en garde à vue , ce mercredi, pour comportement raciste envers Kylian Mbappé . Selon L’Équipe, la police nationale espagnole a annoncé avoir arrêté ce supporter, accusé de gestes et de cris racistes lors de la rencontre de la deuxième journée de Liga, opposant le promu Oviedo au Real Madrid, le 24 août dernier.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer