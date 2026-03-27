 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

À Miami, Lionel Messi jouera face à la tribune Messi
information fournie par So Foot 27/03/2026 à 18:17

À Miami, Lionel Messi jouera face à la tribune Messi

À Miami, Lionel Messi jouera face à la tribune Messi

Renommez tout de suite le club Inter Messi tant qu’à faire. La franchise MLS de Miami jouera tous ses matchs à domicile dans un nouveau stade à partir du 4 avril : le Nu Stadium. Enceinte de 25 000 places dont une des tribunes de la nouvelle enceinte portera le nom de Lionel Messi.

« D’abord, les recruteurs avaient son nom. Ensuite, les maillots, les drapeaux, les murs, les trophées, les nouveaux-nés… Et à partir d’aujourd’hui et pour toujours, cette tribune (Lionel Messi Stand) aura son nom » , entend-on dans la vidéo publiée sur les réseaux sociaux ce vendredi.…

CT pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un hacker montre les failles de sécurité informatique de l’Ajax
    Un hacker montre les failles de sécurité informatique de l’Ajax
    information fournie par So Foot 27.03.2026 18:35 

    Tous les pirates ne sont pas des truands. Un hacker a, via une faille sécuritaire, infiltré la base de données de l’Ajax Amsterdam . Heureusement, il en a juste informé des journalistes, rapporte Bleeping Computer . Une fois la faille mise à nu, un journaliste ... Lire la suite

  • Guadalajara teste sa stratégie de sécurité à moins de trois mois de la Coupe du monde de la FIFA 2026
    Football: Guadalajara se prépare à accueillir le Mondial malgré le spectre de la violence
    information fournie par Reuters 27.03.2026 18:14 

    par Diego Oré Voitures calcinées, commerces aux rideaux tirés, rues jonchées ‌de douilles vides: il y a un peu plus d'un mois, Guadalajara, la deuxième plus grande ville du Mexique, était encore sous le choc d'une vague ​de violence déclenchée par l'arrestation ... Lire la suite

  • M'Baye compare Mbappé à un espoir déchu
    M'Baye compare Mbappé à un espoir déchu
    information fournie par So Foot 27.03.2026 18:07 

    Souvenirs, souvenirs. Lors d’un entretien pour l’émission Safe Play, M’Baye Niang s’est confié sur ses années au Milan AC. Après avoir raconté l’anecdote où il a cassé une barre transversale avec une frappe, l’attaquant du Genclerbirligi Ankara (D1 turque) a été ... Lire la suite

  • Diego Simeone devrait rester sur le banc de l’Atlético la saison prochaine
    Diego Simeone devrait rester sur le banc de l’Atlético la saison prochaine
    information fournie par So Foot 27.03.2026 17:33 

    Confortablement assis sur le banc de l’Atlético depuis quinze longues années, Diego Simeone n’a visiblement pas l’intention de bouger, merci pour lui. Selon les informations du quotidien madrilène AS, le technicien argentin et le club de la capitale auraient récemment ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank