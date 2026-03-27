À Miami, Lionel Messi jouera face à la tribune Messi

Renommez tout de suite le club Inter Messi tant qu’à faire. La franchise MLS de Miami jouera tous ses matchs à domicile dans un nouveau stade à partir du 4 avril : le Nu Stadium. Enceinte de 25 000 places dont une des tribunes de la nouvelle enceinte portera le nom de Lionel Messi.

« D’abord, les recruteurs avaient son nom. Ensuite, les maillots, les drapeaux, les murs, les trophées, les nouveaux-nés… Et à partir d’aujourd’hui et pour toujours, cette tribune (Lionel Messi Stand) aura son nom » , entend-on dans la vidéo publiée sur les réseaux sociaux ce vendredi.…

CT pour SOFOOT.com