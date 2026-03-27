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M'Baye compare Mbappé à un espoir déchu
information fournie par So Foot 27/03/2026 à 18:07

M'Baye compare Mbappé à un espoir déchu

M'Baye compare Mbappé à un espoir déchu

Souvenirs, souvenirs. Lors d’un entretien pour l’émission Safe Play, M’Baye Niang s’est confié sur ses années au Milan AC. Après avoir raconté l’anecdote où il a cassé une barre transversale avec une frappe, l’attaquant du Genclerbirligi Ankara (D1 turque) a été interrogé sur Alexandre Pato. Pour lui, c’est simple, il n’avait rien à envier à Kylian Mbappé.

"Ce que j’ai vu de Pato, même Mbappé ne le fait pas !" 😳@MBaye9Niang se livre à @nicocolombien, @Omar_daFonseca et Adio Lala dans le nouvel épisode de SafePlay (c'est dispo sur YouTube) ! pic.twitter.com/iEnNTwKDoS…

TM pour SOFOOT.com

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