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Un hacker montre les failles de sécurité informatique de l’Ajax
information fournie par So Foot 27/03/2026 à 18:35

Un hacker montre les failles de sécurité informatique de l’Ajax

Un hacker montre les failles de sécurité informatique de l’Ajax

Tous les pirates ne sont pas des truands. Un hacker a, via une faille sécuritaire, infiltré la base de données de l’Ajax Amsterdam . Heureusement, il en a juste informé des journalistes, rapporte Bleeping Computer . Une fois la faille mise à nu, un journaliste s’est rendu dans les données du club afin d’y faire des tests. En quelques minutes, il aurait pu transférer des abonnements et modifier des interdictions de stade . Ce défaut de sécurité permettait l’accès à plus de 300 000 comptes.

Des trous dans toutes les défenses

Dans un communiqué, l’Ajax explique avoir corrigé la défense de son système informatique et demande à ses supporters de faire preuve de vigilance face au phishing . « Seules les adresses mail de quelques centaines de personnes ont été vues. Par ailleurs, pour moins de 20 personnes interdites de stade, leurs noms, adresses mail et dates de naissance ont été consultés », assure le club, ignorant si le hacker a divulgué des informations avant de prévenir les journalistes.…

EA pour SOFOOT.com

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