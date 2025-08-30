Un spectateur s’introduit sur la pelouse d’un match à huis clos en Norvège

Ce samedi, la rencontre du championnat norvégien entre Vålerenga et Bryne a été brièvement interrompue par un fan du club d’Oslo, qui a réussi à s’introduire sur la pelouse, fumigène allumé à la main. Rien d’extraordinaire en soi, sauf que le match se jouait à huis clos pour les supporters locaux .

La sanction avait été infligée par la Fédération norvégienne après des feux d’artifice tirés lors du précédent match à domicile contre Sarpsborg pour célébrer les 15 ans des Ikaros, un groupe d’ultras du club. Résultat : tribunes vides contre Bryne, à l’exception du parcage visiteur. C’est dès la huitième minute, après le second but de Vålerenga, que le fan contestataire a surgi sur le terrain avec son fumigène.…

FL pour SOFOOT.com