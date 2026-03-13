 Aller au contenu principal
Un soldat français est mort lors d'une attaque en Irak, dit Macron
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 02:02

(Actualisé avec précisions)

Un soldat français est mort lors d'une attaque dans la région d'Erbil en Irak, a annoncé Emmanuel Macron dans la nuit de jeudi à vendredi.

"L'adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d'une attaque dans la région d'Erbil en Irak", a écrit le chef de l'Etat sur le réseau social X.

Emmanuel Macron a indiqué que plusieurs militaires français avaient été blessés dans l'attaque.

"Cette attaque contre nos forces engagées dans la lutte contre Daech depuis 2015 est inacceptable", a écrit le président. "Leur présence en Irak s'inscrit dans le strict cadre de la lutte contre le terrorisme. La guerre en Iran ne saurait justifier de telles attaques."

L'armée française a déclaré jeudi soir que six soldats français impliqués dans la formation de partenaires irakiens à la lutte contre le terrorisme ont été blessés lors d'une attaque de drones dans la région d'Erbil en Irak.

(Rédigé par Camille Raynaud)

