Un soldat de Bruno Genesio pourrait également quitter le LOSC

De cause à effet ? Alors que le LOSC vient d’annoncer le départ de Pep Genesio, un de ses soldats pourrait suivre la marche et quitter le Nord après deux saisons. En effet, le journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano indique que Thomas Meunier aurait décidé de quitter les Dogues cet été pour un nouveau challenge alors que son contrat touche à sa fin.

Après deux ans dans le Nord et des prestations sous le maillot rouge qui ont conquis le peuple lillois, le Belge tirerait donc sa révérence sur une qualification en Ligue des champions et une fin de saison en boulet de canon. Le joueur de 34 ans aura donc participé à sa 81 e et dernière rencontre sous le maillot lillois face à Monaco , puisqu’il était légèrement touché lors de la dernière journée de championnat, face à Auxerre.…

TC pour SOFOOT.com