Jarrod Bowen s'excuse auprès des fans de West Ham
Ça ressemble à des adieux. Relégué avec West Ham en Championship à l’issue de la saison, Jarrod Bowen passe aux excuses envers ses supporters. Le capitaine des Hammers s’est dit ressentir « de la gêne et de la douleur » ce mardi sur Instagram, après la descente des siens. « Je pourrais écrire des pages et des pages pour essayer d’expliquer où tout a déraillé cette saison, mais honnêtement, je vous dois simplement des excuses. Nous n’avons tout simplement pas été à la hauteur. C’est aussi simple que ça. Et c’est pour ça que la saison s’est terminée ainsi. »
OC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer