Jarrod Bowen s'excuse auprès des fans de West Ham

Ça ressemble à des adieux. Relégué avec West Ham en Championship à l’issue de la saison, Jarrod Bowen passe aux excuses envers ses supporters. Le capitaine des Hammers s’est dit ressentir « de la gêne et de la douleur » ce mardi sur Instagram, après la descente des siens. « Je pourrais écrire des pages et des pages pour essayer d’expliquer où tout a déraillé cette saison, mais honnêtement, je vous dois simplement des excuses. Nous n’avons tout simplement pas été à la hauteur. C’est aussi simple que ça. Et c’est pour ça que la saison s’est terminée ainsi. »

OC pour SOFOOT.com