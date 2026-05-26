Des revenus records pour les clubs de Premier League

L’inflation du marché anglais a encore de beaux jours devant elle. Selon les estimations faites par The Athletic , les revenus engrangés par les clubs de Premier League sur la saison 2025-2026 font tomber tous les records . Le média américain annonce en effet une enveloppe qui dépasse les trois milliards de livres (environ 3,5 milliards d’euros), un butin record à répartir dans les 20 clubs du championnat. Ces trois dernières saisons, cette somme s’élevait à 2,8 milliards de livres.

Arsenal rafle la mise

Arsenal va être le premier bénéficiaire de ces dotations délirantes. Récents champions d’Angleterre, les Gunners recevront la coquette somme de 198,7 millions de livres (230 millions d’euros). Un montant là aussi inédit, qui efface des tablettes les 176,2 millions de livres reçues par Manchester City à l’issue de la saison 2022-2023. Un revalorisation due à l’augmentation d’un système de mérite, qui vise à offrir davantage aux équipes les mieux classées.…

OC pour SOFOOT.com