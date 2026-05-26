Jaap Stam est de retour dans son club formateur
Le roc is back . Non pas le célèbre acteur chauve américain mais celui qui s’est embrouillé avec Sir Alex Ferguson à cause d’un livre : Jaap Stam . Le PEC Zwolle a annoncé l’arrivée de l’ancien défenseur néerlandais dans son conseil d’administration , ce mardi. L’ex-joueur de Manchester United sera chargé de s’occuper de l’aspect technique.
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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