Un sélectionneur dézingue l'organisation de la CAN au Maroc
En voilà un qui ne Broos pas dans le sens du poil.
À la veille du troisième match de poule de l’Afrique du Sud face au Zimbabwe, le sélectionneur des Bafana Bafana a tenu à donner son avis sur l’organisation de cette CAN 2025 au Maroc. Et il n’est pas franchement convaincu. …
CMF pour SOFOOT.com
