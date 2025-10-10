Un séisme de magnitude 7,5 frappe le sud des Philippines, alertes aux tsunamis

(Actualisé tout du long avec citations du président philippin, magnitude révisée à 7,5)

Un séisme s'est produit vendredi matin au large du sud des Philippines, a annoncé l'Institut philippin de volcanologie et de sismologie (Phicolvs), la secousse de magnitude 7,5 ayant entraîné l'émission de plusieurs alertes au tsunami dans la région.

Le Phivolcs a mis en garde contre les dégâts et les répliques et a déclaré que le séisme s'était produit au large de la ville de Manay, dans la province du Davao Oriental, sur l'île de Mindanao.

L'agence a averti les habitants des villes côtières du centre et du sud des Philippines de se réfugier immédiatement en hauteur ou de se déplacer plus à l'intérieur des terres.

Elle a également révisé à la baisse son estimation de la magnitude du séisme de 7,6 à 7,5 et a évalué la profondeur à 20 km.

Le système de surveillance des tsunamis des États-Unis a aussi émis une alerte, prévenant que des vagues dangereuses pourraient toucher les côtes situées dans un rayon de 300 km autour de l'épicentre.

Le président philippin Ferdinand Marcos Jr a déclaré que les autorités évaluaient la situation sur le terrain et que des équipes de recherche et de sauvetage seraient déployées dès que les conditions de sécurité le permettraient.

"Nous travaillons sans relâche pour que l'aide parvienne à tous ceux qui en ont besoin", a déclaré Ferdinand Marcos Jr dans un communiqué.

Les autorités locales de la région touchée n'ont pas pu être jointes immédiatement.

Selon le Phivolcs, des vagues pouvant atteindre plus d'un mètre au-dessus du niveau normal des marées étaient à prévoir dans les prochaines heures.

ALERTES EN INDONÉSIE ET DANS LES PALAOS

L'Indonésie a également émis une alerte au tsunami pour les régions du nord de Sulawesi et de Papouasie, tandis que le Centre d'alerte des tsunamis dans le Pacifique (PTWC) a déclaré que certaines zones littorales en Indonésie et dans l'archipel des Palaos pourraient voir déferler des vagues atteignant 1 mètre.

Le gouverneur du Davao Oriental, Edwin Jubahib, a expliqué à la radio philippine DZMM que la secousse avait provoqué la panique dans la population.

"On a signalé que certains bâtiments avaient été endommagés", a déclaré Edwin Jubahib. "C'était très fort."

Le tremblement de terre s'est produit une à profondeur de 58 km, selon le Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM), qui a évalué la magnitude à 7,4.

(Mikhail Flores à Manille et Ananya Palyekar à Bangalore, rédigé par Martin Petty; version française Augustin Turpin)