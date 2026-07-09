Un séisme de magnitude 5,5 enregistré en République tchèque et Slovaquie-GFZ

Un séisme de magnitude 5,5 a été enregistré jeudi en République tchèque et en Slovaquie, a rapporté le Centre allemand de recherche en géosciences (GFZ).
(Gnaneshwar Rajan à Bangalore; version française Bertrand Boucey et Jean Terzian)
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