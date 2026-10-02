Un scénario improbable en Asie pour climatiser la Malaisie

La cruauté des matchs joués simultanément. Du 24 septembre au 5 octobre a lieu la première édition de l’ASEAN Cup. Une compétition lancée par la FIFA, qui réunit quatorze équipes asiatiques réparties en deux divisions. Dans la première, les deux dernières rencontres de la poule A prenaient place ce jeudi. L’Indonésie, hôte du tournoi, recevait le Bangladesh pendant que la Malaisie affrontait son voisin singapourien . Coup d’envoi 14h30, heure française, pour les deux matchs.

Le 6-0 n’a pas suffi

Pour recontextualiser, avant les rencontres, l’Indonésie et la Malaisie comptaient quatre points. Les deux sélections le savaient, elles allaient se départager à la différence de buts en cas de résultats similaires.…

AC pour SOFOOT.com