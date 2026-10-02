Pourquoi l’Argentine ne pourra pas retirer le numéro 10 de Lionel Messi

Fichu règlement. Désireuse de ne pas laisser un mortel arborer le mythique numéro 10 de l’idole de la nation Lionel Messi, la Fédération argentine va devoir composer avec un problème administratif. Pour les grandes compétitions internationales, le règlement de la FIFA (via les Lois du Jeu et le Règlement de l’équipement) oblige les sélections nationales à attribuer des numéros allant de 1 à 26.

Le président de l’AFA Claudio Tapia avait manifesté sa volonté de ne plus refiler le légendaire numéro à un autre joueur argentin, mais ce dernier va devoir revoir ses plans. L’Argentine se retrouve contrainte à ne pouvoir retirer le numéro 10 qu’à l’occasion des matchs amicaux de sa sélection nationale. …

MB pour SOFOOT.com