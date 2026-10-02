Klopp s'enflamme après la victoire de l'Allemagne

Il aura fallu attendre l’arrivée de 22 nouveaux joueurs, mais l’essentiel est là. Après deux premières journées de Ligue des nations marquées par un match nul au goût amer face aux Pays-Bas (1-1) et un revers à domicile face à la Grèce (0-1), l’Allemagne version Klopp a (enfin) gagné.

Les coéquipiers de Florian Wirtz, qui a retrouvé la forme, sont venus à bout d’une faible équipe serbe (2-0) au terme d’une rencontre maîtrisée de bout en bout : « Notre contre-pressing a été phénoménal. On peut se permettre toutes les libertés et tous les risques tant qu’on récupère le ballon ensemble , a loué Klopp. Nous avons pratiqué un football magnifique en s’appuyant sur une défense exceptionnelle. Cette performance restera dans les annales, nous nous en servirons pour montrer aux joueurs comment y arriver. » …

MB pour SOFOOT.com