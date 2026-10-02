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L'idylle Džeko
information fournie par So Foot 02/10/2026 à 13:06

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L'idylle Džeko

L'idylle Džeko

Ce vendredi soir face à la Suède, Edin Džeko dispute son dernier match avec la Bosnie. Il était donc obligatoire de rendre hommage à la légende du pays. À la hauteur de son mètre 93.

« Neka ostane za sva vremena » , ou plus communément dit : « Qu’elle demeure pour toujours » . Cette phrase, Edin Džeko l’a placée sous sa dernière photo dans la salle de presse du stade Bilino-Polje de Zenica, antre de l’équipe nationale de Bosnie depuis trois décennies. Car oui, à 40 ans, Džeko s’apprête à toucher ses derniers ballons en sélection ce vendredi soir contre la Suède (20h45). De quoi, logiquement, émouvoir le peuple bosnien, conscient de perdre sa légende des temps moderne et, par ricochet, nous émouvoir également. Car Džeko a hissé son pays au sommet et qu’on se devait de lui écrire quelques mots d’amour.

« J’ai vraiment donné tout ce que j’avais »

Quand les applaudissements retentiront, peut-être pensera-t-il à Safet Sušić, Hasan Salihamidžić voire Sergej Barbarez, son actuel sélectionneur. Tous auront été initiateurs du football bosnien et de tous, Edin Džeko a hérité de la maîtrise du ballon. Cette maîtrise greffée aux joueurs des Balkans, à l’opposée de la dégaine dégingandée que l’on s’imaginerait pour un bonhomme de son gabarit. Car son mètre 93, l’attaquant en a fait une arme d’élégance : torse bombée, dos droit, tête haute. De la beauté gestuelle qui lui vaudra le surnom de Cygne, et permis de conquérir tour à tour la Bundesliga, la Premier League et la Serie A, sans jamais baisser de niveau. Et au milieu de tout cela donc, la Bosnie.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com

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