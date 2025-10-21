 Aller au contenu principal
Neymar alimente les comparaisons avec Vinicius
information fournie par So Foot 21/10/2025 à 17:49

Júnior contre Júnior > Kramer contre Kramer.

Neymar da Silva Santos Júnior connaît une fin de carrière très difficile. Ses innombrables blessures ont contraint l’ancien joueur d’Al-Hilal à manquer 64 matchs depuis 2020 . Désormais habitué aux longues convalescences, il reste pourtant au fantasque brésilien deux choses pour se distinguer : ses accomplissements passés et son activité sur les réseaux sociaux. N’en déplaise à Vinicius .…

VM pour SOFOOT.com

