Aston Villa a demandé à ses supporters de ne pas afficher de messages politiques face au Maccabi Tel Aviv
information fournie par So Foot 21/10/2025 à 19:07

Pas de vagues.

Après que les fans du Maccabi Tel Aviv ont été interdits de déplacement à Birmingham pour la rencontre qui opposera Aston Villa au club israélien le 6 novembre prochain, le club anglais a demandé ce mardi à ses supporters de ne pas afficher de messages politiques dans les tribunes de Villa Park lors de la rencontre.…

LB pour SOFOOT.com

Sport
