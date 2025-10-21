Thomas Meunier va lancer sa carrière de consultant en Ligue des champions
Le retour de Meunier en Ligue des champions !
Oui, Thomas Meunier, le même qui s’apprête à recevoir le PAOK ce jeudi avec le LOSC en Ligue Europa, lancera la veille sa carrière de consultant. Le défenseur lillois sera aux commentaires de la rencontre de Ligue des champions entre l’Union saint-gilloise et l’Inter Milan ce mercredi soir , pour la chaine belge Pickx+ Sports (pas facile à dire).…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer