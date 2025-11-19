Un sacré privilège pour le Petit poucet de la Coupe de France
Le baptême du Chaudron.
Les 29 et 30 novembre prochain, la Coupe de France reprend ses droits à l’occasion du huitième tour. Tombeuse de l’Entente Nord Lozère (R2) au tour précédent (4-4, 4-3 aux TAB), l’US Ecotay Moingt (R3) est le tout petit de ce huitième tour. Après le tirage au sort, les Auvergnats joueront l’AS Saint-Etienne (Ligue 2), en prime time sur Bein Sports, le samedi 29 novembre à 20h30.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
