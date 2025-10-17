Un revers judiciaire à 90 millions de dollars pour John Textor
John Weak.
Ce vendredi, John Textor a appris une mauvaise nouvelle de plus. Selon l’AFP, l’ancien patron de l’OL a été condamné par la justice britannique à verser plus de 90 millions de dollars au fonds d’investissement américain Iconic.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
