Un retrait de points pour le LOSC à cause de chants homophobes ?
On redémarre vachement bien 2026.
Samedi, lors du match de Ligue 1 entre Lille et Rennes , une partie des supporters de l’équipe locale a entonné des chants homophobes . À la suite de ces faits, Julien Pontes, porte-parole du collectif Rouge Direct, engagé dans la lutte contre l’homophobie dans le football, est intervenu sur la radio Ici Nord afin d’exiger une réaction claire de la Ligue de football professionnel : « La LFP doit sortir du déni. » …
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer