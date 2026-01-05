 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un retrait de points pour le LOSC à cause de chants homophobes ?
information fournie par So Foot 05/01/2026 à 11:47

Un retrait de points pour le LOSC à cause de chants homophobes ?

Un retrait de points pour le LOSC à cause de chants homophobes ?

On redémarre vachement bien 2026.

Samedi, lors du match de Ligue 1 entre Lille et Rennes , une partie des supporters de l’équipe locale a entonné des chants homophobes . À la suite de ces faits, Julien Pontes, porte-parole du collectif Rouge Direct, engagé dans la lutte contre l’homophobie dans le football, est intervenu sur la radio Ici Nord afin d’exiger une réaction claire de la Ligue de football professionnel : « La LFP doit sortir du déni. »

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un ancien président du Stade rennais est décédé
    Un ancien président du Stade rennais est décédé
    information fournie par So Foot 05.01.2026 13:11 

    Une vie menée à la Julien Sorel. Il faisait partie de ces dirigeants qu’on ne reverra plus. Bernard Lemoux, président du Stade rennais FC entre 1973 et 1977, est décédé ce dimanche à l’âge de 83 ans. Rennais pur jus, né à deux pas du stade, Lemoux aimait le club ... Lire la suite

  • Les sept points communs entre France 1998 et Maroc 2026
    Les sept points communs entre France 1998 et Maroc 2026
    information fournie par So Foot 05.01.2026 13:08 

    « Il faut qu’on apprenne du scénario de la France en 1998 quand on veut grandir en tant qu’équipe qui veut gagner les CAN. » Walid Regragui a de bonnes références et sait de qui s’inspirer pour mener le Maroc vers les sommets. Mais les deux équipes se ressemblent-elles ... Lire la suite

  • Le Bénin veut tout simplement fouetter l’Égypte
    Le Bénin veut tout simplement fouetter l’Égypte
    information fournie par So Foot 05.01.2026 12:48 

    Des Pharaons susceptibles. La veille d’un huitième de finale des plus excitants, le community manager de la fédé béninoise s’est permis une affiche de match des plus « historiques » pour annoncer la rencontre des Guépards face aux septuples champions d’Afrique ... Lire la suite

  • Liam Rosenior adoubé par une légende de... Manchester United
    Liam Rosenior adoubé par une légende de... Manchester United
    information fournie par So Foot 05.01.2026 12:40 

    Une belle lettre de recommandation. Dans sa propre émission sur la BBC, Wayne Rooney a tenu à chanter les louanges de son ancien adjoint, Liam Rosenior . Les deux hommes ont travaillé ensemble à Derby County de janvier 2021 à juin 2022, période durant laquelle ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank