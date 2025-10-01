Un retour surprise dans le groupe du Barça face au PSG
Un rayon de soleil…
Prêt à affronter le PSG pour la deuxième journée de Ligue des champions ce mercredi soir, Hansi Flick a dévoilé son groupe de 23 joueurs convoqués pour cette rencontre. Si la présence de Lamine Yamal faisait de moins en moins de doute, celle du défenseur Alejandro Baldé est surprise du chef. Blessé aux ischios jambiers depuis le début du mois de septembre, le latéral gauche espagnol effectue son retour au meilleur des moments.…
