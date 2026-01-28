 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un retour majeur et un absent de poids dans le groupe du PSG
information fournie par So Foot 28/01/2026 à 13:03

Un retour majeur et un absent de poids dans le groupe du PSG

Un retour majeur et un absent de poids dans le groupe du PSG

Des retours qui font plaisir. Le PSG a dévoilé ce mercredi matin le groupe sélectionné par Luis Enrique pour affronter Newcastle dans le cadre de la dernière journée de phase de ligue de la Ligue des champions. Au programme : des réjouissances et des inquiétudes, comme toujours.

Le groupe pour la réception de Newcastle, ce soir au Parc. 👊#UCL pic.twitter.com/HCMaRrkqP8…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank