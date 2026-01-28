Un retour majeur et un absent de poids dans le groupe du PSG
Des retours qui font plaisir. Le PSG a dévoilé ce mercredi matin le groupe sélectionné par Luis Enrique pour affronter Newcastle dans le cadre de la dernière journée de phase de ligue de la Ligue des champions. Au programme : des réjouissances et des inquiétudes, comme toujours.
Le groupe pour la réception de Newcastle, ce soir au Parc. 👊#UCL pic.twitter.com/HCMaRrkqP8…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
