Un retour important attendu à Chelsea pour défier Arsenal
Il va falloir faire attention aux meubles.
Mardi soir, à Stamford Bridge, Chelsea a déroulé face à un Barça réduit à dix. Maîtrise, efficacité, et les Blues ont frappé fort. Tout ça sans Cole Palmer. Absent à la suite d’une fracture de l’orteil, causée selon Marc Cucurella par « une porte + une manette + un match raté sur FIFA » , le joueur qui revenait tout juste d’un souci à l’aine a vu son retour retardé par ce pépin improbable. La toxicité infâme de ce jeu nommé FC26.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
