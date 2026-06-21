Le couperet est tombé pour Lamine Yamal
Retour en grandes pompes. Buteur pour sa première titularisation en Coupe du monde et sorti à la mi-temps de la rencontre face à l’Arabie saoudite (4-0), Lamine Yamal est « en parfaite condition pour enchaîner des matchs » , a annoncé Luis de la Fuente en conférence de presse d’après-match.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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