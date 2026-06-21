L'Iran tient en échec la Belgique

Deux matchs et nouveau match nul pour l'Iran et la Belgique. Réduits à dix pendant vingt minutes malgré leur domination, la Belgique concède le 0-0 face à l'Iran et voit l'étau se resserrer concernant la qualification en 16es de finale.

Belgique 0-0 Iran

Expulsion : Ngoy (66 e ) côté Belgique

Après avoir concédé le nul face à l’Egypte lors de la première journée (1-1), la Belgique devait réagir face à l’Iran pour ne pas se retrouver sous pression. Mais Belges comme Iraniens ne sont pas parvenus à se départager. La Team Melli avait pourtant un gros coup à jouer en fin de rencontre après l’expulsion de Nathan Ngoy à un peu plus de vingt minutes du coup de sifflet final.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com