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Un cadre des Bleus absent à l'entraînement
information fournie par So Foot 21/06/2026 à 23:37

Un cadre des Bleus absent à l'entraînement

Un cadre des Bleus absent à l'entraînement

L’empire du milieu. À la veille de la rencontre face à l’Irak, les Bleus se sont entraînés quinze minutes face à la presse. Seul Aurélien Tchouaméni manquait à l’appel .

Aucune inquiétude pour le milieu tricolore

Si le milieu de terrain du Real Madrid, titulaire dans le double pivot aux côtés d’Adrien Rabiot face au Sénégal (3-1) était absent, aucune inquiétude à avoir en revanche. Selon les informations de nos envoyés spéciaux, le numéro 8 des Bleus n’est pas blessé , il est resté en salle à faire du vélo. Il devrait être sur le banc face à l’Irak , Didier Deschamps souhaiterait plutôt titulariser Manu Koné pour cette rencontre.…

LB, avec JB et TD à Philadelphie pour SOFOOT.com

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