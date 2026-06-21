Un cadre des Bleus absent à l'entraînement
L’empire du milieu. À la veille de la rencontre face à l’Irak, les Bleus se sont entraînés quinze minutes face à la presse. Seul Aurélien Tchouaméni manquait à l’appel .
Aucune inquiétude pour le milieu tricolore
Si le milieu de terrain du Real Madrid, titulaire dans le double pivot aux côtés d’Adrien Rabiot face au Sénégal (3-1) était absent, aucune inquiétude à avoir en revanche. Selon les informations de nos envoyés spéciaux, le numéro 8 des Bleus n’est pas blessé , il est resté en salle à faire du vélo. Il devrait être sur le banc face à l’Irak , Didier Deschamps souhaiterait plutôt titulariser Manu Koné pour cette rencontre.…
LB, avec JB et TD à Philadelphie pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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