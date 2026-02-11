 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un retour de Messi au Newell’s : qu’en pense le peuple ?
information fournie par So Foot 11/02/2026 à 19:33

Un retour de Messi au Newell’s : qu’en pense le peuple ?

Un retour de Messi au Newell’s : qu’en pense le peuple ?

Alors qu’il s’éclate avec ses copains de l’Inter Miami et que son contrat en MLS ne prend fin qu’en 2028, Lionel Messi anime les discussions en Argentine. Juan Manuel Medina, vice-président du Newell’s Old Boys, n’a pas caché son désir de voir La Pulga revenir porter les couleurs de son club formateur. Se pose alors la question suivante : Messi à Rosario, simple caprice de dirigeant ou nostalgie partagée par les locaux ?

Mardi dernier, Juan Manuel Medina a révélé un projet des plus colossaux : ramener Lionel Messi à la maison. « Nous travaillons à ce que Leo joue pour Newell’s au cours du premier semestre 2027, mais pour l’instant il n’y a rien de plus à dire » , a déclaré le vice-président des Leprosos. Une idée bourrée d’ambition et de nostalgie, élaborée comme « un projet qui dépasse Newell’s. C’est un projet pour la ville de Rosario, pour la province et pour le football argentin ».

Pour le point de départ, il faut remonter à l’année 1994, date à laquelle Lionel Andrés Messi Cuccitini, alors âgé de 7 ans, fait ses premiers pas au Newell’s Old Boys de Rosario. Souffrant d’un déficit partiel d’hormones de croissance et introverti, rien ne lui prédisait un tel avenir. Pourtant, ses entraîneurs ont vite compris qu’ils avaient affaire à un phénomène, bien que haut comme trois pommes. Si bien qu’en 2000, le FC Barcelone toque à la porte, proposant notamment à la famille Messi de prendre en charge le traitement hormonal du petit prodige afin qu’il fasse ses gammes à la Masia . La suite, on la connaît.…

Tous propos recueillis par SW, sauf mentions.

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • À l’OM, le volcan est l'intérieur
    À l’OM, le volcan est l'intérieur
    information fournie par So Foot 12.02.2026 01:27 

    Roberto De Zerbi n’est plus l’entraîneur de l’OM, et le trio qu’il formait avec Pablo Longoria et Medhi Benatia a fini par exploser. Le fameux contexte marseillais, la pression populaire et le Vélodrome n’y sont pour rien : les trois hommes n’ont cessé d’entretenir ... Lire la suite

  • Les Français Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron champions olympiques de danse sur glace, le 11 février 2026 à Milan ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    JO: Cizeron et Fournier Beaudry hypnotisent Milan et s'offrent l'or olympique
    information fournie par AFP 12.02.2026 01:03 

    Ils l'ont fait! Alors qu'ils patinent ensemble depuis tout juste un an, Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry ont réussi le défi fou de remporter l'or olympique en danse sur glace aux Jeux de Milan Cortina, à l'issue d'une performance magnétique mercredi. ... Lire la suite

  • Mauvaise opération pour le Paris FC contre le Real Madrid
    Mauvaise opération pour le Paris FC contre le Real Madrid
    information fournie par So Foot 12.02.2026 00:01 

    La douche froide. Après une phase de ligue mitigée, le parcours du Paris FC en Ligue des champions féminine pourrait s’arrêter plus tôt que prévu. Face au Real Madrid, ce mercredi, les coéquipières de Clara Mateo sont tombées sur plus fortes qu’elles (2-3). Invaincues ... Lire la suite

  • Medhi Benatia également prêt à quitter l’OM ?
    Medhi Benatia également prêt à quitter l’OM ?
    information fournie par So Foot 11.02.2026 23:35 

    TUTUTUTU TULUTUTU : ça bouge à Marseille ! Il n’y a qu’à l’OM que les parties de chaises musicales sont aussi insoutenables. Après le communiqué en pleine nuit annonçant le départ de Roberto De Zerbi, les rumeurs vont bon train dans la cité phocéenne, avec des ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank