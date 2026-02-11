Un retour de Messi au Newell’s : qu’en pense le peuple ?

Alors qu’il s’éclate avec ses copains de l’Inter Miami et que son contrat en MLS ne prend fin qu’en 2028, Lionel Messi anime les discussions en Argentine. Juan Manuel Medina, vice-président du Newell’s Old Boys, n’a pas caché son désir de voir La Pulga revenir porter les couleurs de son club formateur. Se pose alors la question suivante : Messi à Rosario, simple caprice de dirigeant ou nostalgie partagée par les locaux ?

Mardi dernier, Juan Manuel Medina a révélé un projet des plus colossaux : ramener Lionel Messi à la maison. « Nous travaillons à ce que Leo joue pour Newell’s au cours du premier semestre 2027, mais pour l’instant il n’y a rien de plus à dire » , a déclaré le vice-président des Leprosos. Une idée bourrée d’ambition et de nostalgie, élaborée comme « un projet qui dépasse Newell’s. C’est un projet pour la ville de Rosario, pour la province et pour le football argentin ».

Pour le point de départ, il faut remonter à l’année 1994, date à laquelle Lionel Andrés Messi Cuccitini, alors âgé de 7 ans, fait ses premiers pas au Newell’s Old Boys de Rosario. Souffrant d’un déficit partiel d’hormones de croissance et introverti, rien ne lui prédisait un tel avenir. Pourtant, ses entraîneurs ont vite compris qu’ils avaient affaire à un phénomène, bien que haut comme trois pommes. Si bien qu’en 2000, le FC Barcelone toque à la porte, proposant notamment à la famille Messi de prendre en charge le traitement hormonal du petit prodige afin qu’il fasse ses gammes à la Masia . La suite, on la connaît.…

Tous propos recueillis par SW, sauf mentions.

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com