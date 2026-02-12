 Aller au contenu principal
L'Atlético gifle le Barça et prend une option sur la finale
information fournie par So Foot 12/02/2026 à 23:07

Atlético 4-0 Barcelone

Buts : E.Garcia (7 e , csc), A.Griezmann (14 e ), A.Lookman (33 e ), J.Alvarez (45 e +3) pour les Colchoneros

Quelle claque ! Certes amputé de plusieurs cadres au coup d’envoi, le Barça a coulé ce jeudi soir sur la pelouse du Metropolitano (4-0) en demi-finale aller de Coupe du Roi, face à un Atletico tout feu tout flamme et porté par un Antoine Griezmann titulaire et buteur. Avec quatre buts d’avance, les Colchoneros peuvent entrevoir la porte de la finale avant la manche retour, prévue au Camp Nou le 3 mars prochain.…

FG pour SOFOOT.com

  • Freiné à Brentford, Arsenal voit City revenir à 4 points
    Freiné à Brentford, Arsenal voit City revenir à 4 points
    information fournie par So Foot 12.02.2026 22:57 

    Brentford 1-1 Arsenal Buts : K. Lewis-Potter (71 e ) pour les Bees // N. Madueke (61 e ) pour les Gunners … FG pour SOFOOT.com

  • Jim Ratcliffe en remet une couche après ses propos polémiques
    Jim Ratcliffe en remet une couche après ses propos polémiques
    information fournie par So Foot 12.02.2026 22:44 

    Mais que font ses conseillers en com’ ? Quelques heures après la polémique née de son entretien chez Sky News , lors duquel il évoquait « la colonisation du Royaume-Uni par les migrants » , le milliardaire britannique Sir Jim Ratcliffe (73 ans) en a remis une couche ... Lire la suite

  • Philippe Diallo demande une réforme urgente de la gouvernance
    Philippe Diallo demande une réforme urgente de la gouvernance
    information fournie par So Foot 12.02.2026 21:54 

    Alerte généraleeeeee ! Invité à réagir à l’actualité en marge du tirage au sort de la prochaine Ligue des nations, ce jeudi à Bruxelles, le président de la FFF Philippe Diallo s’est montré extrêmement préoccupé par la nouvelle crise du football français , dont ... Lire la suite

  • Et si la CAN 2027 était reportée ?
    Et si la CAN 2027 était reportée ?
    information fournie par So Foot 12.02.2026 21:28 

    La CAN en même temps que l’Euro ? Initialement programmée du 19 juin au 18 juillet 2027 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, la 36 e édition de la Coupe d’Afrique des nations serait menacée d’un report à l’année suivante « en raison du risque élevé de violences ... Lire la suite

