L'Atlético gifle le Barça et prend une option sur la finale
Atlético 4-0 Barcelone
Buts : E.Garcia (7 e , csc), A.Griezmann (14 e ), A.Lookman (33 e ), J.Alvarez (45 e +3) pour les Colchoneros
Quelle claque ! Certes amputé de plusieurs cadres au coup d’envoi, le Barça a coulé ce jeudi soir sur la pelouse du Metropolitano (4-0) en demi-finale aller de Coupe du Roi, face à un Atletico tout feu tout flamme et porté par un Antoine Griezmann titulaire et buteur. Avec quatre buts d’avance, les Colchoneros peuvent entrevoir la porte de la finale avant la manche retour, prévue au Camp Nou le 3 mars prochain.…
FG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer