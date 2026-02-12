L'Atlético gifle le Barça et prend une option sur la finale

Atlético 4-0 Barcelone

Buts : E.Garcia (7 e , csc), A.Griezmann (14 e ), A.Lookman (33 e ), J.Alvarez (45 e +3) pour les Colchoneros

Quelle claque ! Certes amputé de plusieurs cadres au coup d’envoi, le Barça a coulé ce jeudi soir sur la pelouse du Metropolitano (4-0) en demi-finale aller de Coupe du Roi, face à un Atletico tout feu tout flamme et porté par un Antoine Griezmann titulaire et buteur. Avec quatre buts d’avance, les Colchoneros peuvent entrevoir la porte de la finale avant la manche retour, prévue au Camp Nou le 3 mars prochain.…

FG pour SOFOOT.com