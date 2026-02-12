Lucas Libbra : « Cet été, j’avais décidé d’arrêter le foot, et puis l’AC Ajaccio m’a appelé... »

Où en est l’AC Ajaccio, rétrogradé en septembre en Régional 2 ? L’attaquant Lucas Libbra, 30 ans et fils de Marc, raconte le parcours picaresque d’un ACA en voie de résurrection, leader de son groupe de 13 équipes, tout en servant quelques spécificités du foot amateur corse...

Alors, Lucas, où en est l’AC Ajaccio ?

Le week-end dernier, contre Ghisonaccia-Prunelli, c’était houleux… En Corse, c’est difficile de gagner à l’extérieur. On a fait 0-0, sur une pelouse impraticable, sous une météo dantesque et surtout avec une échauffourée au début de match. J’ai l’impression que les adversaires font le match de leur vie contre nous. Le ballon restait dans les flaques ! Et l’arbitre a fait continuer la partie… Il y avait beaucoup de monde, ça devait être une belle fête, mais ça s’est un peu fini dans le chaos. On prend quand même 2 points et c’est le plus important ( en R2, victoire à 4 points, nul à 2 et défaite à 1, NDLR) . Au classement, si Borgo gagne son match reporté on sera à égalité en tête. Borgo, c’est la réserve de la N2, ils ont une super équipe.…

Photos : AC Ajaccio.

Propos recueillis par Chérif Ghemmour pour SOFOOT.com