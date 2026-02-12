Bein Sports-Ligue 1+ : quel impact sur le foot français ?

Bein Sports a finalement raflé la mise auprès de la FIFA pour la diffusion intégrale des matchs de la Coupe du monde 2026, au détriment de Ligue 1+. Une couleuvre difficile à avaler pour le diffuseur du championnat français et son président, Nicolas de Tavernost, qui jette l’éponge et laisse notre foot à sa crise. Tour d’horizon.

« Ça fait 40 ans que j’achète des droits sportifs, je n’ai jamais vu ça. Je n’ai jamais vu la façon dont cette compétition était organisée. Nous avions un accord de la FIFA, il faut être très clair. Un contrat signé par nous, accepté par la FIFA, qui le soumettait simplement à son board, ce qui est toujours une formalité » , assénait Nicolas de Tavernost, président de LFP Média, sur les ondes de RTL ce jeudi matin. Doublé par Bein Sports qui a finalement récupéré les droits pour la diffusion de la Coupe du monde 2026, mais également 2030, l’ancien du groupe M6 avait fait planer la menace d’une démission en posant ses conditions pour rester dans le navire, avant de confirmer son départ lors du conseil d’administration de jeudi après-midi. Il laisse Ligue 1+ dans un très grand flou et le football français à une crise qui n’en finit pas.

Bein Sports, un allié devenu un ennemi ?

La lutte intestine entre la chaîne franco-qatarie et Ligue 1+, nouveau venu dans le paysage médiatique français après le fracas de l’aventure DAZN, s’étend depuis le début de cette saison 2025-2026. Diffuseur de la rencontre du samedi 17 heures de Ligue 1, Bein Sports refusait de payer ses traites à LFP Média, jusqu’à ce que le tribunal des affaires économiques de Paris n’oblige ce dernier à verser les 14 millions dus. La LFP avait alors diffusé un communiqué espérant que « des relations de confiance durables puissent s’établir avec l’ensemble de leurs partenaires, dans le respect des engagements réciproques de chaque partie ». Un peu plus de deux semaines se sont écoulées depuis, et le duel à distance entre les deux entités pour savoir qui sera le « sauveur du foot français » a pris une nouvelle tournure.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com