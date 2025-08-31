Un retour bienvenu pour le FC Metz

Enfin une bonne nouvelle pour le FC Metz !

La rumeur de son retour circulait depuis quelques jours, mais cette fois-ci c’est bel et bien officiel, Habib Diallo revient au FC Metz . Le club lorrain a annoncé sa signature pour trois saisons en amont de la rencontre face au PFC, sous réserve de compléter sa visite médicale . Parti de Strasbourg pour filer en Arabie Saoudite, à Al-Shabab, où il a planté 5 buts avant d’être prêté au Damac FC (7 buts), l’avant-centre sénégalais revient sur les terres de ses premiers exploits dans l’Hexagone, dans un club où il a inscrit 48 buts.…

JF pour SOFOOT.com