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Un responsable militaire israélien annonce la mort accidentelle d'un soldat au Liban
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 10:29

Un responsable militaire israélien a déclaré jeudi qu'un soldat avait été tué dans le sud du Liban, le véhicule à bord duquel il se trouvait ayant eu un accident.

Dans un premier temps, l'armée avait dit qu'un soldat était décédé au cours d'une "opération".

(Jana Choukeir et Alexander Cornwell, version française Benoit Van Overstraeten)

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