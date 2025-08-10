Un représentant de l'AIEA reçu lundi à Téhéran

Un haut responsable de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) se rendra lundi en Iran pour des discussions visant à "définir un cadre de coopération" entre Téhéran et l'agence onusienne, a déclaré dimanche le ministre iranien des Affaires étrangères.

"Un directeur général adjoint (du directeur général de l'AIEA Rafael) Grossi viendra demain à Téhéran", a dit Abbas Araqchi, précisant qu'aucune visite de sites nucléaires iraniens n'était prévue "avant de parvenir à un accord-cadre".

L'Iran a suspendu sa coopération avec l'AIEA après les frappes lancées par Israël et les Etats-Unis sur ses installations nucléaires en juin dernier, dont l'agence n'a donc pu mesurer les dégâts.

