Un renfort arrive en équipe de France
information fournie par So Foot 01/03/2026 à 12:31

Le grand écart. Dixième au classement de la Première Ligue avec Saint-Étienne, Alice Pinguet va s’offrir une bonne bouffée d’oxygène. La jeune gardienne a été appelée par Laurent Bonadei pour renforcer l’effectif de l’équipe de France , alors que Pauline Peyraud-Magnin et Constance Picaud ont montré quelques incertitudes physiques.

𝗔𝗹𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗶𝗻𝗴𝘂𝗲𝘁 𝗲𝗻 𝗿𝗲𝗻𝗳𝗼𝗿𝘁 💪 En stage avec les U23 féminines depuis le début de la semaine, la gardienne de l'ASSE intègre le groupe des A ce dimanche. pic.twitter.com/pdIeZeFkGV…

UL pour SOFOOT.com

