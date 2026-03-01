Mourinho à propos de Prestianni : «s'il est effectivement coupable, c'est fini entre nous. »

Le Mou sort du bois. La veille d’une rencontre cruciale de Liga contre Gil Vicente, José Mourinho a pris la parole en conférence de presse, et est revenu sur l’affaire Vinicius-Prestianni. Alors que Benfica a publié des messages de soutien à son joueur, qui se serait caché derrière l’homophobie pour clamer qu’il n’était pas raciste, l’entraîneur a été plus clair.

Il a d’abord rappelé la nuance et rappelé la présomption d’innocence – « Je ne veux porter ni le maillot blanc du Real Madrid ni le maillot rouge du Benfica » , mais n’a pas du tout défendu son joueur. « S’il est effectivement coupable, je ne le regarderai plus jamais de la même façon et c’est fini entre nous » , a tranché le Mou dans des propos rapportés par Marca . Avant d’ajouter : « S’il est prouvé que mon joueur n’a pas respecté ces principes, qui sont les miens et ceux du Benfica, sa carrière avec moi est terminée. » L’UEFA a ouvert une enquête.…

UL pour SOFOOT.com