 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mourinho à propos de Prestianni : «s'il est effectivement coupable, c'est fini entre nous. »
information fournie par So Foot 01/03/2026 à 12:54

Mourinho à propos de Prestianni : «s'il est effectivement coupable, c'est fini entre nous. »

Mourinho à propos de Prestianni : «s'il est effectivement coupable, c'est fini entre nous. »

Le Mou sort du bois. La veille d’une rencontre cruciale de Liga contre Gil Vicente, José Mourinho a pris la parole en conférence de presse, et est revenu sur l’affaire Vinicius-Prestianni. Alors que Benfica a publié des messages de soutien à son joueur, qui se serait caché derrière l’homophobie pour clamer qu’il n’était pas raciste, l’entraîneur a été plus clair.

Il a d’abord rappelé la nuance et rappelé la présomption d’innocence – « Je ne veux porter ni le maillot blanc du Real Madrid ni le maillot rouge du Benfica » , mais n’a pas du tout défendu son joueur. « S’il est effectivement coupable, je ne le regarderai plus jamais de la même façon et c’est fini entre nous » , a tranché le Mou dans des propos rapportés par Marca . Avant d’ajouter : « S’il est prouvé que mon joueur n’a pas respecté ces principes, qui sont les miens et ceux du Benfica, sa carrière avec moi est terminée. » L’UEFA a ouvert une enquête.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le capitaine et plusieurs cadres de l'effectif écartés par Antoine Kombouaré
    Le capitaine et plusieurs cadres de l'effectif écartés par Antoine Kombouaré
    information fournie par So Foot 01.03.2026 13:15 

    L’heure de la purge. La sentence est tombée pour quatre cadres de l’effectif du Paris FC : Julien Lopez, Timothée Kolodziejczak, Willem Geubbels et plus surprenant Maxime Lopez, capitaine du PFC une bonne partie de la saison, ont été écarté du groupe par Antoine ... Lire la suite

  • À Singapour, un gardien marque à la dernière seconde et évite la 1ère défaite de la saison de son équipe
    À Singapour, un gardien marque à la dernière seconde et évite la 1ère défaite de la saison de son équipe
    information fournie par So Foot 01.03.2026 13:09 

    Quand on pense à Singapour, on pense plutôt gratte-ciel, paradis fiscal et Formule 1 que football. On oublie vite que Tottenham a fait une pré-saison là-bas, ou que l’équipe de France Espoirs de Willy Sagnol, Samuel Umtiti et Florian Thauvin étaient partis en ballade ... Lire la suite

  • Un renfort arrive en équipe de France
    Un renfort arrive en équipe de France
    information fournie par So Foot 01.03.2026 12:31 

    Le grand écart. Dixième au classement de la Première Ligue avec Saint-Étienne, Alice Pinguet va s’offrir une bonne bouffée d’oxygène. La jeune gardienne a été appelée par Laurent Bonadei pour renforcer l’effectif de l’équipe de France , alors que Pauline Peyraud-Magnin ... Lire la suite

  • Canal + et Bein poursuivent la LFP en cassation
    Canal + et Bein poursuivent la LFP en cassation
    information fournie par So Foot 01.03.2026 12:13 

    Ils ont perdu mais ils recommencent. Canal+ et Bein Sports poursuivent leur combat en cassation contre la LFP concernant le contrat signé avec Amazon Prime Video . Cette information, qui émane de L ‘Équipe , intervient un mois et demi après la défaite en appel ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank