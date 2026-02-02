Un renfort arrive de Premier League pour Monaco

Un renfort arrive de Premier League pour Monaco

Un peu de sang frais à l’AS Monaco. Simon Adingra, 24 ans, va s’engager avec le club de la Principauté. Il s’agit d’un prêt payant d’un million d’euros, assorti d’une option d’achat de 17 millions, selon L’Équipe. L’Ivoirien arrive en renfort depuis Sunderland, pour au moins six mois, et donc plus si affinités.

🚨🇲🇨 Simon Adingra to AS Monaco, here we go! Verbal agreement done with Sunderland. Understand it’s a deal worth €1m with €17m buy option clause. Visa being sorted and medical next. pic.twitter.com/SCEtPOrx9s…

AR pour SOFOOT.com