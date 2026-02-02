 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un joueur de Saint-Étienne s'est fracturé la main d'une façon stupide
information fournie par So Foot 02/02/2026 à 18:01

Un joueur de Saint-Étienne s'est fracturé la main d'une façon stupide

Un joueur de Saint-Étienne s'est fracturé la main d'une façon stupide

Il y avait eu la poubelle de Karl Toko Ekambi, il y aura désormais le mur de João Ferreira. Déjà condamné à vivre ses dernières heures sur le banc stéphanois, Eirik Horneland a eu droit à une soirée cauchemardesque face à l’US Boulogne Côte d’Opale : une défaite à domicile (1-0), un carton rouge, et une blessure aussi absurde qu’inutile.

Averti en début de match, João Ferreira, a écopé d’un deuxième carton jaune huit minutes plus tard. Visiblement pas calmé au moment de retrouver les vestiaires, le latéral droit de 24 ans a décidé de régler ses comptes avec l’architecture du stade en frappant à plusieurs reprises un mur du couloir.

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Gianni Infantino favorable à une levée des sanctions contre la Russie
    Gianni Infantino favorable à une levée des sanctions contre la Russie
    information fournie par So Foot 02.02.2026 18:29 

    Toujours là où on ne l’attend pas. Ce lundi, Gianni Infantino a ouvert la porte à un retour éventuel de la Russie dans le football mondial. Dans un entretien accordé à Sky News , le président de la FIFA a jugé l’exclusion de la sélection et des clubs russes, en ... Lire la suite

  • Himad Abdelli à l'OM, c'est fait
    Himad Abdelli à l'OM, c'est fait
    information fournie par So Foot 02.02.2026 18:22 

    One, two, three, viva Abdelli. Il était arrivé à l’aéroport dans la matinée et il n’y aura eu aucun pépin à la visite médicale ou au moment d’apposer sa signature sur le contrat : Himad Abdelli est un joueur de l’OM. Une petite indemnité en janvier plutôt qu’un ... Lire la suite

  • Bouna Sarr va retrouver du temps de jeu
    Bouna Sarr va retrouver du temps de jeu
    information fournie par So Foot 02.02.2026 18:09 

    Un lion ne meurt jamais. Encore moins quand il s’appelle Bouna Sarr. Le vainqueur de la CAN 2021 s’apprête à rejouer un match de football en professionnels avec le FC Metz , plus de deux ans après sa dernière apparition officielle sur un terrain. Après un dernier ... Lire la suite

  • Cristiano Ronaldo va-t-il faire capoter les transferts de Benzema et Kanté ?
    Cristiano Ronaldo va-t-il faire capoter les transferts de Benzema et Kanté ?
    information fournie par So Foot 02.02.2026 18:09 

    Blocage en Arabie saoudite. Cristiano Ronaldo a refusé ce lundi de jouer pour Al-Nassr contre Al Riyadh, risquant ainsi de faire capoter les transferts de Karim Benzema et N’Golo Kanté . Selon RMC Sport, le Portugais serait profondément déçu que son ancien coéquipier ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank