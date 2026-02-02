Un joueur de Saint-Étienne s'est fracturé la main d'une façon stupide

Il y avait eu la poubelle de Karl Toko Ekambi, il y aura désormais le mur de João Ferreira. Déjà condamné à vivre ses dernières heures sur le banc stéphanois, Eirik Horneland a eu droit à une soirée cauchemardesque face à l’US Boulogne Côte d’Opale : une défaite à domicile (1-0), un carton rouge, et une blessure aussi absurde qu’inutile.

Averti en début de match, João Ferreira, a écopé d’un deuxième carton jaune huit minutes plus tard. Visiblement pas calmé au moment de retrouver les vestiaires, le latéral droit de 24 ans a décidé de régler ses comptes avec l’architecture du stade en frappant à plusieurs reprises un mur du couloir. …

CM pour SOFOOT.com