Cristiano Ronaldo va-t-il faire capoter les transferts de Benzema et Kanté ?

Cristiano Ronaldo va-t-il faire capoter les transferts de Benzema et Kanté ?

Blocage en Arabie saoudite. Cristiano Ronaldo a refusé ce lundi de jouer pour Al-Nassr contre Al Riyadh, risquant ainsi de faire capoter les transferts de Karim Benzema et N’Golo Kanté .

Selon RMC Sport, le Portugais serait profondément déçu que son ancien coéquipier au Real Madrid soit sur le point de rejoindre le rival Al-Hilal . Ronaldo militait depuis longtemps pour que son club signe l’attaquant… mais sans succès.…

JE pour SOFOOT.com