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Mais que foutait Nigel Farage au stade d’Ipswich ?
information fournie par So Foot 24/03/2026 à 18:03

Mais que foutait Nigel Farage au stade d’Ipswich ?

Mais que foutait Nigel Farage au stade d’Ipswich ?

Il aurait eu plus de succès à Millwall. En pleine campagne électorale dans le Suffolk, Nigel Farage, politicien anglais pro-Brexit d’extrême droite, s’est rendu à Portman Road, le stade d’Ipswich Town . Une visite qui a mis dans l’embarras le club qui n’aurait pas été mis au courant de l’arrivée du politicien, rapporte TWTD , un média consacré au club. Farage se serait inscrit pour une visite privée avec son équipe et aurait profité de l’occasion pour prendre quelques photos et faire un coup de com’.

Sur X, se mettant dans la peau d’une nouvelle recrue, l’homme qui assurait en 2021 qu’il ne fallait pas mêler football et politique ironise : « Je ne me suis jamais trop mal débrouillé sur l’aile droite ».

EA pour SOFOOT.com

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