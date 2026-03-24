La Tchéquie touchée par un vaste scandale de matchs truqués

De la Turquie à la Tchéquie, il n’y a qu’un pas. Quelques mois après le vaste scandale de paris truqués qui a secoué le football turc, la police tchèque a elle aussi ouvert une enquête, après que la Fédération a identifié 47 cas présumés de corruption et de trucage de matchs.

Les procédures visent des joueurs, responsables de clubs et arbitres , tous soupçonnés de « corruption et de pratiques frauduleuses liées à des paris sur des matchs sportifs » , écrit dans un communiqué le procureur général du district d’Olomouc, Radim Dragoun. Ce dernier confirme par ailleurs que les autorités policières régionales et nationales mènent actuellement des perquisitions et multiplient les interrogatoires à travers tout le pays.…

CMF pour SOFOOT.com