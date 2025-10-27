 Aller au contenu principal
Un Red Bull pour Vardy et un casse-tête pour l'Atalanta d'Ivan Jurić
information fournie par So Foot 27/10/2025 à 11:27

Un Red Bull pour Vardy et un casse-tête pour l'Atalanta d'Ivan Jurić

Un Red Bull pour Vardy et un casse-tête pour l'Atalanta d'Ivan Jurić

Franck Haise serait fier.

Il a suffi d’un but de Jamie Vardy , 38 ans, dopé au café serré et aux Red Bull, pour rappeler à l’Atalanta ce qu’était la rage de vaincre. Pendant que l’Anglais faisait encore trembler les filets sous le maillot de Cremonese, la Dea , elle, multipliait les soupirs. Quatre nuls d’affilée, des kilomètres avalés pour rien et un jeu qui tourne en rond : Ivan Jurić, censé être le digne héritier de Gian Piero Gasperini selon le président bergamasque Antonio Percassi, commence à sentir la chaise chauffer.…

MH pour SOFOOT.com

