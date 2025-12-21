L’AC Milan fonce sur Niclas Füllkrug
Une envie de neuf du côté de Milanello.
Visiblement pas satisfaits des performances de Santiago Giménez, par ailleurs actuellement blessé, ou encore de Christopher Nkunku, les dirigeants rossoneri se seraient d’ores et déjà mis en quête d’un nouveau bomber pour satisfaire Max Allegri. Il s’agirait de Niclas Füllkrug, la sensation allemande de l’Euro 2024, en difficulté depuis son arrivée à West Ham et qui n’a toujours pas trouvé le chemin des filets cette saison.…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
