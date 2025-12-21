Gasperini n’est pas satisfait de ses recrues de Premier League

Le Gasp’ n’est pas là pour faire dans la demi-mesure.

Comme face à Naples, Milan et l’Inter, la Roma a une nouvelle fois chuté dans un choc de Serie A sur le terrain de la Juve ce samedi (2-1). Une sixième défaite en 16 journées de championnat pour les Giallorossi coachés par Gasperini que l’ancien entraîneur de l’Atalanta avait un peu de mal à digérer au coup de sifflet final. La raison ? Le rendement des recrues estivales qui ne sont pas au niveau attendu. Prenez Leon Bailey, l’ancien feu follet d’Aston Villa constamment blessé depuis son arrivée dans la Ville éternelle, entré à la 53 e minute de jeu face aux Bianconeri et sorti à peine 20 minutes plus tard, visiblement pour une nouvelle douleur.…

AC pour SOFOOT.com