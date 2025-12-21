Luis Enrique et Lucas Hernandez veulent revenir fort en 2026
Le fameux « à l’année prochaine » version foot !
Satisfait après le logique succès à Fontenay-le-Comte (N3) (4-0) ce samedi en Coupe de France, le Paris Saint-Germain pouvait l’être au terme d’une année record qui a vu les Parisiens gagner 50 matchs toutes compétitions confondues, remporter 6 trophées ou encore inscrire 178 buts.…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
