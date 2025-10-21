 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un record pas très rassurant pour la Serie A
information fournie par So Foot 21/10/2025 à 11:31

Un record pas très rassurant pour la Serie A

Un record pas très rassurant pour la Serie A

Tout le monde ne peut pas faire comme la Ligue 1.

Ce week-end, le championnat italien a retrouvé son visage le plus austère, mais aussi le plus historique. Lors de la 7ᵉ journée, seulement onze buts ont été inscrits en dix rencontres, établissant un record de disette offensive depuis le passage à vingt clubs en 2004. Quatre matchs se sont soldés par un 0-0, et la victoire de l’AC Milan contre la Fiorentina (2-1) a suffi aux Rossoneri pour grimper en tête du classement.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Best of des buts amateurs du week-end !
    Best of des buts amateurs du week-end !
    information fournie par So Foot 21.10.2025 12:30 

    Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain. 1/ Larchamp LMFC vs La Dorée AS Le gardien a pourtant pris le temps de placer son ... Lire la suite

  • Le Real Madrid dénonce la délocalisation de Villarreal-Barça auprès du Conseil supérieur des sports
    Le Real Madrid dénonce la délocalisation de Villarreal-Barça auprès du Conseil supérieur des sports
    information fournie par So Foot 21.10.2025 12:27 

    Papa Florentino Pérez prend la main. La rencontre de Liga entre Villarreal et le FC Barcelone, prévue en décembre à Miami, continue d’agiter le foot espagnol . Après l’union des capitaines et la grève des joueurs, c’est désormais le Real Madrid qui s’est adressé ... Lire la suite

  • Thomas Müller n’aurait pas dit non à une pige au Barça sous Hansi Flick
    Thomas Müller n’aurait pas dit non à une pige au Barça sous Hansi Flick
    information fournie par So Foot 21.10.2025 12:22 

    Allez traduire Raumdeuter en catalan… Evoluant en MLS avec les Vancouver Whitecaps depuis cet été, Thomas Müller savoure son exil nord-américain. Avec 7 buts et 3 passes dé en 7 matchs de championnat, le natif de Weilheim in Oberbayern n’est pas venu Canada pour ... Lire la suite

  • Nottingham Forest nomme son troisième coach de la saison
    Nottingham Forest nomme son troisième coach de la saison
    information fournie par So Foot 21.10.2025 12:01 

    Bienvenue sur le banc éjectable. Trois entraîneurs avant Halloween, ce n’est plus une rotation, c’est un carrousel. Nottingham Forest a annoncé ce mardi l’arrivée de Sean Dyche sur son banc , histoire de tenter un dernier rempotage avant que la saison ne parte ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank