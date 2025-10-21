Un record pas très rassurant pour la Serie A

Tout le monde ne peut pas faire comme la Ligue 1.

Ce week-end, le championnat italien a retrouvé son visage le plus austère, mais aussi le plus historique. Lors de la 7ᵉ journée, seulement onze buts ont été inscrits en dix rencontres, établissant un record de disette offensive depuis le passage à vingt clubs en 2004. Quatre matchs se sont soldés par un 0-0, et la victoire de l’AC Milan contre la Fiorentina (2-1) a suffi aux Rossoneri pour grimper en tête du classement.…

SF pour SOFOOT.com