Paulo Fonseca parle de son retour sur le banc et d'un souvenir marquant
Heeeee’s backkkkkk.
Neuf mois plus tard, Paulo Fonseca va enfin retrouver son banc lyonnais en Ligue 1. « Ça a été une période difficile, mais je pense qu’on a fait une bonne gestion durant ces neuf mois. C’est un retour à la normale. Beaucoup de choses m’ont manqué pendant cette période. Le contact avec les joueurs dans le vestiaire était la principale difficulté, mais aussi être sur le banc et avoir un contact direct avec eux, pouvoir leur parler », confie-t-il en conférence de presse.…
SF pour SOFOOT.com
